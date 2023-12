Bayern Monaco, quanti infortuni in rosa: Tuchel con le mani tra i capelli

Fonte: Kicker.de

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bayern Monaco è stato decretato come prossimo avversario negli ottavi di finale di Champions League, contro la Lazio. In attesa dei grandi match, il primo in programma il 14 febbraio, c'è da sottolineare che la situazione nello spogliatoio non sia delle migliori per i tedeschi. La squadra di Thomas Tuchel affronterà il VfL Wolfsburg questa sera con molti assenti. Leon Goretzka e Joshua Kimmich sono di nuovo indisponibili. Come riporta Kicker.de, i due centrocampisti erano già assenti domenica contro lo Stoccarda.

Come spiegavamo, non sono solo Goretzka e Kimmich ad essere finiti ai boxi perché sono infortunati anche il portiere Sven Ulreich, gli attaccanti Kingsley Coman (strappo muscolare al polpaccio destro) e Serge Gnabry (infortunio muscolare). Non solo, alla lunga lista anche il terzino Noussair Mazraoui (strappo muscolare al polpaccio sinistro). Da capire se i sei giocatori finiti nel reparto infermeria abbiano possibilità di recuperare per il big match contro la Lazio.