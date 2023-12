Bayern Monaco, Tuchel avverte la Lazio: "Sul mercato abbiamo in mente..."

TUTTOmercatoWEB.com

Sono molti gli infortuni che hanno colpito il Bayern Monaco. Per questo la squadra di Tuchel si è presentata senza 6 giocatori per indisponibilità, vincendo comunque per 2-1 con il VfL Wolfsburg. Come riporta Sport1.de, dopo il successo, l'allenatore si è espresso sul mercato in vista della sessione invernale rivelando: "Questo è ovviamente qualcosa che abbiamo in mente. E' molto difficile trovare dei veri rinforzi in inverno perché i nuovi giocatori dovrebbero aiutare la squadra non solo dal punto di vista sportivo ma anche in senso umano. Sarà un grande compito. Abbiamo tutti bisogno un po' di pazienza e fiducia.

Potrebbero essere necessari due giocatori aggiuntivi se sono degli specialisti, o se arriva un giocatore che può ricoprire più ruoli, uno potrebbe bastare”. Allo stesso tempo, Tuchel ha sottolineato di avere fiducia nella qualità della rosa attuale, soprattutto in vista anche del big match di Champions League contro la Lazio, valido per gli ottavi di finale.