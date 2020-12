Bruges, Clement: "Con la Lazio possiamo vincere, non abbiamo nulla da perdere"

È già partito il conto alla rovescia per Lazio - Bruges, gara decisiva per il passaggio del girone di Champions League. Dopo il successo 3-0 ai danni dello Zenit e il contemporaneo pareggio della Lazio a Dortmund, i belgi possono ancora sperare nella qualificazione. Sono però obbligati a vincere allo Stadio Olimpico martedì prossimo. Il tecnico Philippe Clement ha parlato così sul sito ufficiale del club nel post partita: “Sono soddisfatto principalmente per la gioia dei miei giocatori, dello staff, della dirigenza e dei tifosi. Con quei fuochi d'artificio alla fine della partita, i nostri fan hanno dimostrato di essere qui anche loro. La prossima settimana contro la Lazio vogliamo fare di tutto, senza calcolare niente. L'anno scorso siamo andati a Madrid sognando ed eravamo vicini alla vittoria. Siamo andati a Parigi sognando e se arriva quel rigore...allora abbiamo anche la possibilità di vincere. La prossima settimana andremo anche a Roma sognando e proveremo a fare i salti mortali. Dopotutto, non abbiamo niente da perdere lì ".

