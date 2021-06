Calciomercato Lazio, Basic e Brandt obiettivi concreti: la situazione

Mosse che vi avevamo anticipato 48 ore fa, in esclusiva, su LaLaziosiamonoi.it. La Lazio lavora su Julian Brandt: non più un sogno di mezza estate, ma un vero e proprio obiettivo di mercato. Primi contatti avviati e intenzione di arrivare fino in fondo. Il giocatore ha aperto alla destinazione biancoceleste, bisogna lavorare per trovare l’accordo con il Borussia Dortmund che chiede 25 milioni di euro per cedere il proprio giocatore. Un obiettivo intrigante, difficile, ma che darebbe grandissima qualità alla rosa di Sarri. Brandt guadagna quasi 4 milioni di euro, ma con il Decreto Crescita la Lazio avrebbe diversi vantaggi fiscali sul contratto dell'ex Bayer Leverkusen. Discorso diverso per Toma Basic che viene valutato circa 12 milioni di euro, è in scadenza nel 2022 e lascerà il Bordeaux. I Girondini sono pronti a parlarne, c'è disponibilità a trattare. Sul croato è forte anche il Napoli. Ma, come conferma Alfredo Pedullà, la Lazio si è inserita e sta provando a portare a termine l’operazione. Contatti in corso, si prova il sorpasso sugli azzurri.

Pubblicato il 25/06