Calciomercato Lazio, preso Sabiri dal Paderborn: a Roma nelle prossime ore, poi...

La Lazio ha chiuso per Abdelhamid Sabiri, centrocampista tedesco, classe '96, che s'è appena liberato dal Paderborn a cui i biancocelesti pagheranno un piccolo indennizzo. Sabiri è un centrocampista di qualità, può muoversi da mezzala e da trequartista, nell'ultima stagione ha collezionato 24 presenze in Bundesliga, condite da quattro gol e un assist. Gran fisico e ottima tecnica, Sabiri - come riporta Gianluca Di Marzio - arriverà a Roma nelle prossime ore. Da verificare se rimarrà a Formello o se verrà girato in prestito alla Salernitana. Ipotesi questa che, al momento, sembra la più probabile.

Pubblicato il 23 settembre alle 23:00