Calciomercato Lazio, sorpresa Todibo: Tare segue il giovane francese

Occhio a Jean-Clair Todibo può essere il nome a sorpresa, quello che piazza lo scatto decisivo e diventa il profilo giusto per la difesa della Lazio. Il francese è un classe '99, è quindi Under-22, non occuperebbe posti in lista, permetterebbe a Luiz Felipe di rientrare ad aprile se tutto dovesse andare bene. Todibo è un'ipotesi concreta. Lo riporta la rassegna stampa di Radiosei. Il centrale è di proprietà del Barcellona, è in prestito al Benfica ma non ha mai trovato continuità ed è in uscita. Lo hanno cercato anche Parma, Benevento in Italia, altri club in Europa, la Lazio è meta intrigante, giocherebbe la Champions e gli permetterebbe di rilanciarsi dopo alcune esperienze poco positive. Ha 21 anni, tutto il tempo per tornare in auge, per confermare le aspettative che s'erano create intorno a lui ai tempi del Tolosa. Il Barça è disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto, chissà che non voglia un diritto di recompra. Si vedrà. Todibo però c'è, è nella lista della Lazio.