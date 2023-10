Celtic - Lazio, Cucchi: "Pedro come Provedel, vittoria preziosissima"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Una gara letteralmente folle quella del Celtic Park. La Lazio ottiene il successo contro il Celtic in un match complicato in cui è passata in svantaggio con la rete di Furuhashi per poi recuperarla con Vecino. Nella ripresa ancora tanta difficoltà dei biancocelesti con la rete di Palma, giustamente annullata, che stava per spegnere in modo definitivo i sogni. Così come contro l'Ateltico però la squadra di Sarri risorge all'ultimo secondo con il gol di Pedro a fissare il punteggio sul 2-1. Questo il commento di Riccardo Cucchi al termine della gara: "Pedro come Provedel. All'ultimo secondo la Lazio agguanta una preziosissima vittoria. Non è ancora la squadra brillante dello scorso anno ma ci crede sino in fondo".