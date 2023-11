Celtic, Maeda preoccupa Rodgers: il messaggio in vista della Lazio

Il Celtic, avversario della Lazio nella giornata della fase a gironi di Champions League, ha già dovuto affrontare parecchi infortuni in questa stagione. Diversi giocatori chiave hanno dovuto dare forfait, mente ce ne sono anche altri a finire nei box. Come ricorda Thecelticbhoys.com, nella prima partita di Champions League con l'Atletico Madrid, al Parkhead, Reo Hatate si è infortunato.

Non solo, durante la partita di ritorno allo Stadio Metropolitano, il suo compagno di squadra della nazionale giapponese, Daizen Maeda, si è infortunato a seguito di un contrasto per il quale è stato anche espulso. In merito alla sfortuna che l'ha colpito, il giocatore del Celtic ha condiviso un paio di foto su Instagram. In una di queste porta le stampelle, mentre nella didascalia si legge: “Tornerò più forte!”. Se il giocatore non sarà presente contro la Lazio, perché squalificato, la sua presenza rischia di rimanere in dubbio anche per la partita contro il Feyenoord.

A Maeda, si aggiunge poi un altro giocatore chiave che ha subito un colpo di recente: Kyogo, nella partita contro l'Aberdeen. A quanto pare però, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.