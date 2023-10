Celtic, Rodgers avvisa la Lazio: "Avanti fino alla morte. I gol nel finale..."

TUTTOmercatoWEB.com

E' un gran momento per il Celtic. In campionato ha ottenuto fin qui solo un pareggio con il St. Johnstone, per il resto, la squadra di Rodgers ha centrato solo vittorie. Tra queste, una in particolare, sul campo del Motherwell, dove, una volta passati in vantaggio, il Celtic si è ritrovato al 95' per 1-1. Semrba fosse tutto finito, ma il motto di squadra ha fatto sì che Matt O'Riley mettesse a segno il 2-1 definitivo. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico Rodgers ha l'umore alle stelle e, ne ha approfittato per avvisare la Lazio: «È stata una vittoria davvero importante per noi, per mantenere lo slancio verso la partita con la Lazio. Una mentalità incredibile. Ai ragazzi ho detto che la storia di questo club è costruita su tanti gol nel finale. Devi andare avanti fino alla morte. Questo è quello che hanno sempre fatto le mie squadre. Questo è ciò che fa il Celtic. Devi sempre continuare a credere che otterrai qualcosa dal gioco. Non ci siamo demoralizzati, ci siamo semplicemente fatti strada in campo. Ma devi avere quella volontà e quella voglia di andare avanti». Insomma, si prospetta un match di grande intensità domani al Celtic Park dove è andato tutto esaurito e si registrano circa 60mila sostenitori. Una vera bolgia che inciterà il Celtic a trovare una vittoria in casa, che manca da quasi 10 anni.