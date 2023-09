Celtic, Rodgers recupera un difensore per la Lazio: "Se tutto va bene..."

Fonte: The Herald

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Eccetto la sconfitta per 2-0 contro il Feyenoord, il Celtic ha ottenuto risultati abbastanza soddisfacenti nelle ultime settimane. Non solo, perché la squadra di Rodgers potrebbe sorridere anche sul fronte infortuni. Come riportato da The Herald , il tecnico ha spiegato che il difensore: “Nat Phillips lo teniamo d'occhio, è rientrato nel gruppo ma dobbiamo solo assicurarci della sua caviglia. Ma sembra molto meglio. Se tutto va bene tornerà per il fine settimana”. Dunque, ecco che il giocatore, preso in prestito in estate dal Liverpool per solo sei mesi, ptorebbe tornare davvero per il match di Champions League contro la Lazio, in programma questo 4 ottobre.