Celtic, Sutton e la dura critica: "Deludente. La Lazio era nella media"

La Lazio si assicura gli ottavi di finale aritmicamente e batte per 2-0 il Celtic, in una serata carica di entusiasmo in Champions League. La doppietta di Ciro Immobile, arrivata negli ultimi minuti contro la squadra di Rodgers ha portato non pochi malumori in terra scozzese. Infatti, come riporta The Celtic Bhoys, Chris Sutton, ex attaccante è stato abbastanza duro e chiaro riguardo ai suoi sentimenti dopo la sconfitta contro la Lazio. L'inglese ha twittato: "Una serata prevedibilmente deludente... non riesco a fare a meno che, per quanto riguarda i gironi di Champions League, un punto in cinque partite in questo girone non è abbastanza buono. Alla squadra stasera è mancata davvero fisicità e convinzione contro una Lazio nella media".