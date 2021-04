Championas League, a Pulisic risponde Benzema: Real e Chelsea si giocheranno tutto a Londra

Prima semifinale di Champions League che ha riservato la prima sorpresa. In campo il Real Madrid di Zidane e il Chelsea di Tuchel. Una gara bella e combattuta che ha visto i Blues aprire le marcature con la rete di Pulisic servito da Rudiger e la risposta dei padroni di casa con il gol di Benzema. Un 1-1 che lascia quindi il discorso qualificazione aperto in vista della gara di ritorno ma che per ora vede in vantaggio il Chelsea, dato per sfavorito in partenza.

