Champions, i risultati delle altre: Milan in Europa League, il Barcellona perde ma passa

Mentre la Lazio viene sconfitta a Madrid dai Colchoneros che ne fanno due e conquistano il primato del Gruppo E, anche sugli altri campi si gioca per delineare le squadre che voleranno agli ottavi di finale. Nel gruppo G il Lipsia vince per 2-1 contro lo Young Boys che scende automaticamente in Europa League. Nello stesso gruppo, il Manchester City crolla inaspettatamente in casa dello Stella Rossa ma rimane comunque prima in classifica. Serbi fuori dalle competizioni europee.

Altro risultato inatteso quello tra Anversa e Barcellona: gli spagnoli rimangono primi nel girone H, mentre i belgi restano ultimi. Tra Shakhtar e Porto, invece termina 5-3 per i portoghesi che conquistano il pass per gli ottavi da secondi in classifica.

Nel gruppo E, il Celtic vince in casa battendo il Feyenoord per 2-1: olandesi in Europa League, scozzesi fuori dalle coppe.

Pareggio per 1-1 tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain: entrambe saranno nelle urne di Nyon il prossimo 18 dicembre, con i tedeschi qualificati come teste di serie. Il Milan, per scontri diretti, si qualifica come terza del gruppo E vincendo per 2-1 contro il Newcastle. Rossoneri in Europa League.

