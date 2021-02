Champions League: Conceiçao batte la Juve, il solito Haaland trascina il Borussia

Dopo le vittorie esterne di Psg e Liverpool sono arrivati altri due verdetti dell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Al do Dragao, il Porto supera a sorpresa una irriconoscibile Juventus. I padroni di casa trovano il doppio vantaggio sfruttando due disattenzioni colossali della retroguardia bianconera prima con Taremi e poi con Marega. A tenere vive le speranze di Pirlo per le gara di ritorno ci pensa Federico Chiesa che trova il gol che accorcia le distanze a otto minuti dal termine. Nell'altro match, il Borussia Dortmund vince in trasferta contro il Siviglia con un rocambolesco 3-2. Gli andalusi vanno avanti con Suso dopo pochi minuti. Poi Dahoud e due volte Haaland ribaltano completamente il risultato. Nella ripresa il Siviglia ci prova e trova il secondo gol con de Jong. I gialloneri conquistano una vittoria importante mettendo una seria ipoteca sul discorso qualificazione.