Champions League, ecco dove vedere il sorteggio in tv e in streaming

La Lazio in Champions League non si affacciava da 13 anni e tutti i tifosi biancocelesti stanno fremendo per sapere chi saranno le avversarie dei capitolini nel girone. Oggi alle 17:00 andranno in scena i sorteggi a Ginevra e Sky dà l'opportunità di seguirli in diretta. Già dalle ore 16.45 su Sky Sport 24 e Sky Sport Football verrà trasmetto l'avvicinamento all'evento, visibile anche in live streaming su skysport.it. Stessi canali per la diretta dalle 17:00 in poi, con Mario Giunta, Paolo Condò e Alessandro Costacurta in studio per commentare la composizione dei gironi. Sarà possibile assistere alla cerimonia anche in streaming su UEFA.com.

