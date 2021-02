Champions League, ecco tutte le gare in chiaro: c'è Lazio - Bayern Monaco

Non c'è tempo per pensare a quanto successo ieri sera a San Siro. La Lazio deve immediatamente preparare la prossima partita contro la Sampdoria per arrivare bene al big match di Champions League contro il Bayern Monaco. La massima competizione europea sarà visibile sui canali Sky Sport e in chiaro su Mediaset. L'emittente di Cologno Monzese ha reso noto quali saranno le partite che renderà fruibili a tutti: per l'andata degli ottavi ci saranno Barcellona - Paris Saint-Germain e Lazio - Bayern Monaco. Le altre due italiane (Juventus e Atalanta, ndr) saranno trasmesse il 9 e il 16 marzo, per le partite di ritorno.

CALENDARIO - Di seguito tutte le partite che verranno trasmesse su Canale 5:

16 febbraio Barcellona - Paris Saint-Germain

23 febbraio Lazio - Bayern Monaco

9 marzo Juventus - Porto

16 marzo Atalanta - Real Madrid

6 aprile Quarti andata

13 aprile Quarti ritorno

27 aprile Semifinale andata

4 maggio Semifinale ritorno

29 maggio FINALE