Champions League, i risultati delle 18:55: tonfo Real Madrid, Salisburgo corsaro in Russia

Si sono appena conclusi i due anticipi dellle 18:55 del martedì di Champions League. Incredibile e inaspettata la sconfitta del Real Madrid in Ucraina contro lo Shaktar Donetsk che aveva preso 10 gol in due partite dal Borussia Monchengladbach. Le reti di Dentinho e Solomon mandano al tappeto i Blancos e adesso la situazione nel girone B è surreale. A una giornata dal termine tutte e quattro le squadre possono ancora sperare in un posto agli ottavi, compresa l'Inter ultima a 2 punti a patto che vinca entrambe le sue gare. Nell'altro match il Salisburgo vince 3-1 con la Lokomotiv Mosca e supera proprio i russi in classifica raggiungendo il terzo posto nella graduatoria. Servirà comunque un miracolo agli austriaci per passare il turno.

