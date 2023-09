Champions League | Il calendario della Lazio: subito il ritorno del Cholo all'Olimpico

La Uefa ha reso noti i calendari della fase a girone della Champions League. La Lazio fa parte del Gruppo E insieme a Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic. L'avventura di Sarri e i suoi nel più grande torneo europeo inizia subito con la sfida amarcord contro i Colchoneros dell'ex Diego Pablo Simeone: il Cholo farà visita all'Olimpico il 19 settembre, poi i biancocelesti andranno in Scozia il 4 ottobre per poi giocare in Olanda il 25 ottobre. Nella fase di ritorno sarà importante la spinta dell'Olimpico dato che si giocheranno in casa due partite su tre. Il Feyenoord tornerà a Roma il 7 novembre, poi sarà il turno del Celtic il 28 dello stesso mese. A dicembre si chiude in Spagna. Di seguito il calendario completo.

Il calendario

1^ giornata | Lazio - Atletico Madrid (19 settembre 2023 ore 21:00)

2^ giornata | Celtic - Lazio (4 ottobre 2023 ore 21:00)

3^ giornata | Feyenoord - Lazio (25 ottobre 2023 ore 18:45)

4^ giornata | Lazio - Feyenoord (7 novembre 2023 ore 21:00)

5^ giornata | Lazio - Celtic (28 novembre 2023 ore 18:45)

6^ giornata | Atletico Madrid - Lazio (13 dicembre 2023 ore 21:00)