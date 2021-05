Champions League, il City attende il suo avversario: Chelsea e Real si giocano un posto in finale

CHAMPIONS LEAGUE - Questa sera in programma la seconda semifinale. Dopo la vittoria e il passaggio del turno del Manchester City ai danni del PSG, c'è ancora un posto da assegnare per la finale di Instanbul. Allo Stamford Bridge di Londra va in scena il ritorno tra Chelsea e Real Madrid, gara ancora apertissima dopo l'1-1 maturato in Spagna. Guardiola attende il suo avversario, Zidane e Tuchel sperano di raggiungerlo.

PROBABILI FORMAZIONI

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Pulisic; Havertz. All. Tuchel.



REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Militao, Sergio Ramos, Nacho; Valverde, Modric, Casemiro, Kroos, Mendy; Benzema, Hazard. All. Zidane.

Arbitro: Orsato (Italia), assistenti Giallatini e Preti, Massa quarto uomo, Irrati e Guida al Var.