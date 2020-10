Champions League, il programma di oggi: inizio soft per Inter e Atalanta, che partita a Monaco

Altre 8 partite in programma per oggi. Questa sera va in scena la prima giornata dei gruppi A, B, C e D. Dopo la prima notte magica di Champions League che ha visto trionfare la Lazio contro il Borussia Dortmund, adesso tocca alle altre. Si parte con gli anticipi delle 18:55. Al Santiago Bernabeu, ci sarà Real Madrid-Shakhtar Donetsk, con gli ucraini che proveranno a fare lo sgambetto ai 13 volte campioni d'Europa. In contemporanea, anche Salisburgo-Lokomotiv Mosca. Sei partite alle 21, tra cui le altre due italiane. L'Inter ospita il Borussia Monchengladbach, squadra di quarta fascia del suo girone. Inizio soft anche per l'Atalanta che, dopo la sonora batosta in campionato contro il Napoli, farà visita ai danesi del Midtjylland. Nell'altro match del gruppo D, Ajax e Liverpool si danno battaglia alla Johan Cruijff Arena. La partita di cartello di questa serata però si gioca in Germania, precisamente all'Allianz Arena. Sarà Lewandowski contro Suarez e Bayern Monaco contro Atletico Madrid. Completano il programma Manchester City Porto e Olympiakos-Marsiglia.

Inter, brutte notizie per Ashley Young. L'inglese è ancora positivo al Covid-19

Le big inglesi spingono per l'idea 'Superlega': pronto un finanziamento da 6 miliardi

TORNA ALLA HOME PAGE