Champions League: il Psg cala il poker al Barcellona, vince anche il Liverpool di Klopp

Torna la Champions League e via agli ottavi di finale che hanno regalato momenti di grande calcio e anche risultati inaspettati. Due le sfide della serata: Barcellona - Psg e Lipsia - Liverpool. I francesi di Pochettino travolgono letteralmente i blaugrana imponendosi al Camp Nou per 1-4 mettendo in cassaforte la qualificazione ai quarti. Eppure sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Leo Messi, basta poco però ai francesi per trovare il pari con un inarrestabile Mbappé che firma la sua personale tripletta ed è nettamente il migliore della serata. C'è gloria anche per Kean che al 70 minuto sigla la rete del temporaneo 1-3. Nell'altro scontro della serata vittoria netta della squadra di Klopp che fuori casa si impone per 0-2 grazie alle reti di Salah che apre le marcature e di Mané che chiude il discorso per i Reds. Si fa dura ora per i tedeschi del Lipsia, secondi in Bundesliga, in vista della gara di ritorno.

