Champions League - Il Real elimina il Liverpool, anche il City di Guardiola in semifinale

Il campo ha dato il suo verdetto. Chelsea contro Real Madrid e Psg contro il Manchester City, saranno queste le quattro squadre che si daranno battaglia per accedere alla finale. Tante, tantissime occasioni nella gara tra Liverpool e Real Madrid ma nessun gol. I Reds partono bene e creano con Salah, la squadra di Zidane colpisce un palo nel primo tempo e si rende pericoloso anche nella ripresa ma nessuna delle due squadre riesce a sfondare. Dalla loro gli spagnoli hanno il risultato dell'andata l'1-3 che da certezze e che nonostante il pareggio regala al Real la semifinale. Niente da fare quindi per il Liverpool di Klopp che avrebbe dovuto segnare almeno due reti per il passaggio del turno.

Tre sono invece le reti nell'altra gara della serata tra Borussia Dortmund e Manchester City. I tedeschi al 15' passanto in vantaggio grazie alla rete del diciassettene Bellingham che fa sognare Terzic e accende le speranze di poter ribaltare il 2-1 dell'andata. L'errore di Emre Can però cambia i piani: fallo di mano in area e rigore per il City trasformato da Mahrez. E' poi la rete di Folden a far esultare Guardiola e a permettere agli inglesi di passare il turno.

