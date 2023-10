Champions League | Inter di misura sul Benfica, ko Napoli contro il Real

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna la Champions League e come sempre lo fa nel migliore dei modi. Tante le squadre in campo e i big match che si sono disputati in serata. Successo importante per l'Inter di Simone Inzaghi che batte di misura il Benfica grazie alla rete di Thuram. Grazie al successo di San Siro i nerazzurri si portano insieme alla Real Sociedad in testa al Gruppo D a quota 4 punti. Sconfitta invece per il Napoli in una gara ricca di colpi di scena contro il Real Madrid. Gli azzurri passano in vantaggio con la rete di Østigård ma i Blancos prima con Vinicius e poi con Bellingham la ribaltano. Nella ripresa il rigore trasformato da Zielinski rimette tutto in parità ma a condannare la squadra di Garcia è la sfortunata autorete di Meret sul bolide di Valverde. Nel Gruppo C il Napoli rimane quindi a 3 punti appaiato con il Braga.

Champions League, gli altri risultati

Nei match delle 18.45 successo del Braga in casa dell'Union Berlino di Bonucci: doppietta di Becker per i padroni di casa ribaltata dalle reti di Niakaté, Tué Na Bangna e Castro che ha segnato il gol vittoria. Vittoria anche della Real Sociedad, avversaria dell'Inter, in casa del Salisburgo con le reti di Oyarzabal e Méndez. Nelle gare delle 21.00 invece pareggio del Siviglia in casa del PSV: Gudelj apre le marcature, de Jong dal dischetto pareggia i conti e la rete di En-Nesyri sembra indirizzare la gara verso una vittoria andalusa che svanisce nel finale con la rete di Teze al minuto 95. Successo anche per il Bayern Monaco che si impone sul Copenhagen per 2-1 con le reti di Musiala e Tel. Vittoria spettacolare invece per il Galatasaray che si impone in casa del Manchester United: Højlund firma la sua personale doppietta ma i gol di Zaha, Aktürkoğlu e di Icardi consegnano il successo per 3-2 ai turchi. Vittoria prestigiosa anche per il Lens che in casa batte l'Arsenal con le firme di Thomasson e Wahi che ribaltano il vantaggio iniziale di Gabriel Jesus.