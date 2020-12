Champions League, l’Olimpico carica i biancocelesti: “C’mon Lazio” - FOTO

Vigilia di Champions League per Lazio e Bruges che domani alle 18:55 si sfideranno in un match decisivo per il passaggio della fase a gironi. Gli ospiti sono costretti a portare a casa i 3 punti se vogliono accedere agli ottavi. Ai biancocelsti di Inzaghi basta anche un pareggio per strappare il passaggio qualificazione. Anche lo Stadio Olimpico ha suonato la carica in vista della gara con una splendida scenografia che recita: "C'mon Lazio".

