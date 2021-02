Champions League - La Juve sfida il Porto, spazio anche a Siviglia-Dortmund

La Champions League è ripartita alla grande nella serata di ieri con i due big match tra Barcellona e Psg e Lipsia - Liverpool. Anche questa sera saranno due i match in programma alle 21:00: la prima italiana a scendere in campo sarà la Juventus di Pirlo che sfiderà il Porto in casa dei portoghesi, il Siviglia se la vedrà invece con i tedeschi del Borussia Dortmund.

