Champions League, la top 4 dei portieri per passaggi lunghi completati: c'è Reina

Serviva tutta l'esperienza di Pepe Reina per affrontare al meglio questa Champions League. Il portiere spagnolo ha dato una grande mano alla Lazio anche e soprattutto nella fase di costruzione del gioco. Con i piedi Pepe dà l'idea di saper sempre cosa fare e chi cercare per sviluppare la manovra dal basso. L'estremo difensore ex Liverpool ha disputato ben 4 dei 5 match dei biancocelesti nella competizioni fornendo empre ottime prestazioni. Per passaggi lunghi completati, Reina è il secondo miglior portiere della Champions League con il 61.9% di lanci lunghi riusciti. Davanti a lui solo lo juventino Szczesny (66.7%). Al terzo e al quarto posto due big come Neuer del Bayern Monaco e Ter Stergen del Barcellona.

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche

Borussia Dortmund-Lazio e i folli dubbi sul rigore: su Milinkovic è fallo netto

Costacurta: “Immobile sta facendo benissimo, può essere la carta vincente di Mancini...”

TORNA ALLA HOME PAGE