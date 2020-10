Champions League, le altre del girone: deludente pareggio per il Bruges contro il Mechelen

Ancora un pareggio per il Bruges. Dopo l'1-1 in Champions League contro una Lazio decimata, la squadra belga si ferma anche in campionato. Tra le mura amiche del Jan Breydel Stadion, gli uomini di Clement pareggiano 2-2 contro il Mechelen, quartultima in Jupiler League. Il Bruges trova il doppio vantaggio nellla prima mezz'ora grazie alle reti di Vormer e Lang. Gli ospiti non si arrendono e trovano la parità con de Camargo e Schoofs. Bruges che si allontana dalla vetta, ora è quarto in classifica.