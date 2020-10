Champions League, le altre del girone: doppietta di Hummels, il Dortmund festeggia

Dopo la vittoria contro lo Zenit in Champions League, il Borussia Dortmund replica il successo in campionato in casa del Bielefeld. Sono sempre due i gol che decidono la partita, e arrivano entrambi dai piedi di Hummels, che mette la firma sul tabellino prima al 53' e poi al 71'. Con i tre punti ottenuti questo pomeriggio, la squadra guidata da Favre arriva a quota 15 punti in classifica, raggiungendo il Bayern Monaco in prima posizione. Al pari della Lazio, anche il Dortmund avrà l'impegno di Champions tra qualche giorno: di fronte ai tedeschi gli ultimi avversari dei biancocelesti in ordine di tempo, il Bruges.

