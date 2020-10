Champions League, le altre del girone: il Borussia piega lo Zenit 2-0

Prima vittoria nel gruppo F per il Borussia Dortmund, che abbatte il muro dello Zenit con le firme tutte nella ripresa di Sancho e Haaland. Primo tempo a reti bianche ma comunque di stampo di giallonero, con i padroni di casa pericolosi prima con Reyna al 15' il cui tiro termina di poco a lato, poi con Reus al 26' che trova invece la respinta in angolo di Kerzhakov. Non cambia il copione nella ripresa con il forcing teutonico che al minuto 78' viene premiato, anche grazie all'ingenuità di Karavaev che atterra Hazard in area di rigore: tiro dal dischetto affidato a Sancho che spiazza Kerzhakov per il vantaggio teutonico. Il predominio del Borussia viene poi leggittimato nei minuti di recupero con il solito Haaland che raccoglie una sponda di testa di Bellingham e insacca la rete del 2-0 col mancino. La squadra di Favre agguanta così i primi tre punti nel girone, a -1 da Lazio e Bruges capoliste con 4 punti. Secondo ko di fila per lo Zenit, ultimo a quota 0.