Champions League, le altre partite di oggi: la Juve in Ucraina, big match a Parigi

Oggi è il grande giorno. Inizia ufficialmente la Champions League 2020/21. Otto le gare in programma per questa sera valide per la prima a giornata della fase a gironi. Si inizia con gli anticipi delle 18:55 con la Juventus che vola in Ucraina per affrontare la Dinamo Kiev e lo Zenit che ospita il Bruges nell'altra gara del girone della Lazio. Altre sei gare alle 21. I biancocelesti affrontano all'Olimpico la favorita del gruppo F, il Borussia Dortmund. Inizio soft per il Barcellona che ospita gli ungheresi del Ferencvaros. Nel girone E si sfidano Chelsea-Siviglia e Rennes-Krasnodar. Esordio nella massima competizione europea per il Basaksehir che vola in Germania contro il Lipsia, reduce dalla semifinale dello scorso anno. Big match al Parco dei Principi di Parigi, dove si danno battaglia PSG e Manchester United in una gara che si prospetta ricca di emozioni.

