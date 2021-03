Champions League, niente impresa per l'Atalanta: Real Madrid ai quarti

Vittoria netta del Real Madrid e Atalanta che non riesce nell'impresa di ribaltare lo 0-1 degli spagnoli nella gara d'andata. Bergamaschi condannati prima da un errore di Sportiello che nel tentativo di rinviare il pallone lo mette sui piedi di Modric che gira per Benzema, il francese all'altezza del dischetto non può sbagliare. Nella ripresa è ancora un errore del reparto arretrato a regalare il doppio vantaggio al Real: fallo di Toloi in area su Vinicius e calcio di rigore trasformato da Sergio Ramos. Nel finale il gol di Muriel dirattemente da calcio di punizione riaccende per un attimo le speranze dei bergamaschi che però solo un minuto dopo subiscono la rete del 3-1 finale firmata dall'appena entrato Asensio.

Real quindi ai quarti di finale di Champions League insieme al Manchester City che ha battutto per 2-0 i tedeschi del Borussia Monchengladbach: le reti di De Bruyne al 12 minuto e il raddoppio di Gundogan al 18' bastano alla squadra di Guardiola per staccare il pass per la qualificazione.

