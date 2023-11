Champions League, non solo la Lazio: ecco le qualificate agli ottavi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Fa festa la Lazio di Sarri che con una giornata di anticipo strappa il pass per gli ottavi di finale di Champions League grazie al successo esterno dell’Atletico Madrid sul campo del Feyenoord. Testa a testa per il primato del gruppo E nel match del Wanda Metropolitano del prossimo 13 dicembre. Vittoria in rimonta e qualificazione in tasca anche per il Barcellona, sfida aperta per il secondo posto tra Porto e Shakhtar Donetsk nell’ultima giornata. Serata amara per il Milan che soccombe sotto i colpi del Borussia Dortmund che con un netto 3-1 a San Siro archivia la pratica qualificazione. Per i rossoneri speranze appese ad un lumicino, al netto del pareggio tra Paris Saint Germain e Newcastle. Straripante il City che in rimonta piega un ottimo Lipsia, anch'esso già agli ottavi, legittimando ancor più il primato nel proprio girone. Oltre al Feyenoord, scivola in Europa League anche lo Young Boys che condanna proprio la Stella Rossa all’ultimo posto del girone G.

A seguire i risultati della serata di Champions e i primi verdetti:

Lazio-Celtic 2-0 (82′, 85′ Immobile)

Shakhtar Donetsk-Anversa 1-0 (12′ Matviienko)

Barcellona-Porto 2-1 (30′ Pepé (P), 32′ Cancelo (B), 57′ Joao Felix (B)

Feyenoord-Atletico Madrid 1-3 (14′ Geertruida (aut) (A), 57′ Hermoso (A), 77′ Wieffer (F), 81′ Gimenez (aut) (A)

Manchester City-Lipsia 3-2 (13′, 33′ Openda (L), 55′ Haaland (M), 70′ Foden (M), 86′ J.Alvarez (M)

Milan-Borussia Dortmund 1-3 (10′ Reus (B), 37′ Chukwueze (M), 59′ Bynoe-Gittens (B), 69′ Adeyemi (B)

Paris Saint Germain-Newcastle 1-1 (24′ Isak (N), 90+7′ Mbappe (P)

Young Boys-Stella Rossa 2-0 (8′ Nedeljkovic (aut), 29′ Blum)

Qualificate agli ottavi Champions:

Manchester City (gruppo G)

Lipsia (gruppo G)

Inter (gruppo D)

Real Sociedad (gruppo D)

Bayern Monaco (gruppo A)

Real Madrid (gruppo C)

Borussia Dortmund (gruppo F)

Lazio (gruppo E)

Atletico Madrid (gruppo E)

Barcellona (gruppo H)

Retrocesse in Europa League:

Feyenoord (gruppo E)

Young Boys (gruppo G)