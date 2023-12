Champions League, non solo Napoli e Inter: tutti i match di giornata

WEBTV LAZIO, A MADRID SARÀ INVASIONE BIANCOCELESTE: IL DATO SUI TAGLIANDI VENDUTI Poco più di 48 ore alla sfida del Civitas Metropolitano tra Atletico Madrid e Lazio, l'ultima del girone di Champions e quella che decreterà quale delle due squadre chiuderà al comando del Gruppo E. Una sfida insidiosa per i biancocelesti che... Poco più di 48 ore alla sfida del Civitas Metropolitano tra Atletico Madrid e Lazio, l'ultima del girone di Champions e quella che decreterà quale delle due squadre chiuderà al comando del Gruppo E. Una sfida insidiosa per i biancocelesti che... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | INSIGNE, TENTATIVO A GENNAIO: ECCO LE CONDIZIONI RASSEGNA STAMPA - Insigne e la Lazio, difficile ma non impossibile. Sarri e la società stanno studiando il da farsi. Un'ala in più farebbe comodo, anche se il calciatore del Toronto presto compirà 33 anni. Zaccagni non incide come lo scorso anno,... RASSEGNA STAMPA - Insigne e la Lazio, difficile ma non impossibile. Sarri e la società stanno studiando il da farsi. Un'ala in più farebbe comodo, anche se il calciatore del Toronto presto compirà 33 anni. Zaccagni non incide come lo scorso anno,...