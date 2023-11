Champions League | Pareggio amaro del Napoli, Inter agli ottavi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Altra serata di Champions League in cui le sorprese non sono mancate. Nelle gare disputate nel pomeriggio pareggio amaro del Napoli che non va oltre l'1-1 con l'Union Berlino con le reti di Politano da un lato e Fofana dall'altro. Ennesimo ko del Benfica che cade sotto i colpi della Real Sociedad che si impone con le reti di Merino, Oyarzabal e Barrenetxea.

Nella gare delle 21.00 vittoria sofferta dell'Inter che batte di misura il Salisburgo, e vola agli ottavi con due turni di anticipo, con il calcio di rigore trasformato da Lautaro Martinez. Vince anche il Bayern Monaco che batte il Galatasaray per 2-1 con la doppietta di Kane nel finale. Successo anche dell'Arsenal sul Siviglia grazie alle reti di Trossard e Saka.

Tutto facile per il Real Madrid che cala il tris al Braga firmato Brahim Diaz, Vinicius e Goes. Successo di misura per il PSV Eindhoven che batte il Lens grazie al gol di de Jong. Vittoria clamorosa anche del Copenhagen in una gara folle contro il Manchester United. I Red Davils passano infatti sul doppio vantaggio con la doppietta di Højlund ma si fanno rimontare prima dalla rete di Elyounoussi e poi da quella di Gonçalves su calcio di rigore. Nella ripresa lo United, rimasto in dieci per l'espulsione di Rashford, torna avanti con Bruno Fernandes, sempre su calcio di rigore, ma nel finale prima Lerager e poi Bardghji regalano un successo insperato ai padroni di casa.