Champions League, rischio derby tra nella prima fase? Le parole di Giorgio Marchetti

© foto di www.imagephotoagency.it

Cresce l'attesa in vista della prossima Champions League che sarà ufficialmente la prima edizione con il nuovo format. Nessun rischio derby però per le italiane come confermato da Giorgio Marchetti, vice segretario generale Uefa, intervenuto al Festival della Serie A di Parma: "Nessun derby italiano nella prima fase della Champions. La situazione è molto chiara, nella fase iniziale, che noi chiamiamo fase di Lega, cioè le 8 giornate iniziali, non sarà possibile avere nessun derby".

"Si potrebbe verificare solo se avessimo tutte le squadre dello stesso Paese in un'unica fascia, il che porterebbe all'impossibilità di compilare tutti gli accoppiamenti previsti. Ma non è questo il caso, quindi non si verificherà in questa stagione. Almeno fino alla fase a eliminazione diretta della nuova Champions League non vedremo derby tra squadre dello stesso paese e quindi nemmeno derby italiani", queste le sue parole riportate da Sport Mediaset.