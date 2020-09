Champions League, risultati playoff: Salisburgo in rimonta, ok il Krasnodar

Si sono disputate in serata tre sfide valide per l'andata dei playoff per l'accesso alla fase a gironi della UEFA Champions League. Ecco i risultati finali: spicca la vittoria in trasferta del Salisburgo sul Maccabi Tel Aviv, in rimonta. Il Krasnodar si impone in casa contro il Paok, mentre finisce senza reti la gara tra Slavia Praga e Midtjylland.

Krasnodar-PAOK 2-1: 32' Pelkas, 29' (rig.) Claesson (K), 70' Cabella (K).

Maccabi Tel Aviv-Salisburgo 1-2: 9' Biton (M), 49' (rig.) Szoboszlai, 57' Okugawa.

Slavia Praga-Midtjylland 0-0