Champions League, sarà una finale all’inglese: il Chelsea affonda il Real Madrid

Straripante Chelsea. La squadra di Tuchel distrugge il Real Madrid tra le mura amiche dello Stamford Bridge vincendo la seconda semifinale di Champions. Un altro passo e un altro ritmo per i Blues che creano e lottano fino all'ultimo portando a casa un preziosissimo 2-0 dopo l'1-1 dell'andata. Un gol per tempo per il Chelsea che la sblocca con il tap-in di Werner, e la chiude, nella ripresa, con il tocco vincente del ragazzo delle giovanili Mount. La finale della coppa dalle grandi orecchie, in programma il 29 maggio, sarà tutta inglese. A Instanbul sarà Tuchel contro Guardiola, Chelsea contro Manchester City.