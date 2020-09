Champions League, storico Ferencvaros: qualificate anche Dinamo Kiev e Olympiacos

Gare di ritorno di Champions League che hanno decretato in serata le squadre che si sono qualificate ai gironi della competizione europea. Storico risultato del Ferencvaros che torna in Champions dopo 25 anni grazie alle 0-0 maturato contro il Molde (all'andata il match era terminato sul 3-3). C'è gloria anche per la Dinamo Kiev che elimina il Gent con un netto 3-0. In rete Buyalskiy, De Pena dal dischetto e Rodrigues a chiudere i conti in virtù anche dell'1-2 dell'andata. L'ultima è l'Olympiacos che aveva battuto l'Omonia Nicosia in casa per 2-0 all'andata e portando a casa uno 0-0 al ritorno si è qualificata.

DIRETTA - Calciomercato Lazio, si lavora sulle uscite: non tramonta l'ipotesi Queirós

Calciomercato Lazio, Wallace fa le valigie destinazione Turchia: i dettagli

TORNA ALLA HOME PAGE