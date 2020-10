Champions League, su Twitter il ricordo dei gol della Lazio - VIDEO

Tanti, troppi i gol realizzati finora dalla Lazio in Champions League. Dalle perle di Mihajlovic su punizione, alle frustate di Pandev nell'ultima apparizione biancoceleste nel 2007. Dopo 13 anni la società capitolina è pronta a tornare nella più grande competizione europea e, per tributarla, l'account Twitter del torneo ha pubblicato un video con le migliori reti realizzate dai biancocelesti nel tempo. Tra i tanti, presente ancheil gol di Crespo contro il Real Madrid nel 2001.

🦅 Lazio back in Champions League group stage for the first time in 13 years! They've scored some great goals down the years...@OfficialSSLazio | #MondayMotivation | #UCL pic.twitter.com/Fym5wHzyMu