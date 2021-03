Champions League, super Haaland regala i quarti al Borussia Dortmund: Siviglia eliminato

Il Borussia Dortmund è la prima squadra che si qualifica ai quarti di finale di Champions League ai danni del Siviglia. I tedeschi avevano in parte ipotecato il passaggio del turno nella gara d'andata dove erano riusciti a imporsi, fuori casa, per 2-3 sugli spagnoli. Match comunque combattuto e incerto fino alla fine: i padroni di casa passano in vantaggio grazie ad un sempre più strepitoso Haaland che segna anche la sua personale doppietta segnando anche da calcio di rigore. Il Siviglia non ci sta a perdere senza lottare e la recupera due volte grazie a una doppietta di En-Nesyri: la prima rete su rigore e la seconda in pieno recupero. Non basta però, è la squadra di Edin Terzić a festeggiare al triplice fischio.

Ungheria, il ct Rossi: "Champions? L'Atalanta può farcela, la Lazio no. E la Juve..."

Assemblea Capitolina, errore durante la diretta: parte la telecronaca dei gol di Immobile

TORNA ALLA HOMEPAGE