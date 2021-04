Champions League - Vince il Chelsea sul Porto, Mbappè trascina il Psg contro il Bayern Monaco

Seconda serata di Champions League che ha riservato non poche soprese. Dopo le vittorie del Real Madrid sul Liverpool e del Manchester City sul Dortmund arrivano quelle di Psg e Chelsea. La squadra di Pochettino si impone in casa del Bayern Monaco per 2-3 mettendo una grande ipoteca sulla qualificazione: sotto la neve Mbappé apre le marcature al 3' sfruttando un errore della difesa dei padroni di casa e Marquinhos poi sigla il doppio vantaggio. C'è la reazione del Bayern che prima accorcia con Choupo-Moting e poi trova il 2-2 con la rete di Muller. Non basta però, è ancora Mbappé a fissare il risultato finale segnando la terza rete per i francesi.

Meno gol e meno spettacolo nella gara tra Porto e Chelsea dove però la squadra di Tuchel si impone con un rotondo 0-2 che mette quasi al sicuro gli inglesi e chiama all'impresa i portoghesi al ritorno. A regalare la vittoria agli ospiti le reti di Mason Mount nel primo tempo e di Chilwell nel finale.

