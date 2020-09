Champions League, vincono la Dinamo Kiev e l'Olympiacos: pareggio pirotecnico tra Molde e Ferencvaros

Anche oggi giornata di playoff in Champions League. Sono sei le squadre scese in campo in serata nel turno di andata: risultato importante della Dinamo Kiev che ha battuto in trasferta il Gent imponendosi per 1-2. Prima il vantaggio siglato da Supriaha per gli ospiti, poi il pareggio di Kleindienst per i padroni di casa che rimangono anche in dieci per l'espulsione di Bezus. A regalare la vittoria alla squadra di Lucescu ci ha pensato De Pena al 79'. Pirotecnico pareggio invece tra Molde e Ferencvàros: gli ungheresi passano infatti in vantaggio prima con la rete di Boli e poi raddoppiano con Uzuni, è James invece a riaprire la gara che si mette sui binari giusti per i norvegesi che trovano il pareggio con Wolff Eikrem e poi passano in vantaggio con il gol di Ellingsen. nel finale dal dischetto Kharatin pareggia i conti e fissa il punteggio sul 3-3. Infine vittoria netta dell'Olympiacos sull'Omonia Nicosia per 2-0. I padroni di casa passano in vantaggio grazie al rigore trasformato da Valbuena e poi segnano il 2-0 al 90' con il centro di Arabi.

Calciomercato Lazio, fatta per Hoedt: il difensore torna in prestito

Calciomercato Lazio, UFFICIALE: Cicirelli torna in prestito alla Salernitana

TORNA ALLA HOME PAGE