Champions, polemiche per i tifosi ammassati in curva durante Rennes - Krasnodar

E' stata confermata in Francia la scelta di aprire gli stadi ai tifosi a capienza ridotta, anche per le partite di Champions League. E infatti ieri sera, durante il match tra Rennes e Krasnodar, erano previsti 5mila spettatori. Ciò che ha fatto discutere però è stata la loro disposizione: in tantissimi erano ammassati in curva, senza alcun distanziamento fisico e (in alcuni casi) senza neanche la mascherina. Le immagini circolate in queste ore hanno creato non poco scalpore.

