DIRETTA - Zenit - Borussia Dortmund 1-0, Driussi sblocca il match

UEFA Champions League 2020-2021

Zenit S. Pietroburgo - Borussia Dortmund

Girone F - 6ª giornata

Martedì 8 dicembre 2020, ore 18:55

Gazprom Arena

Formazioni ufficiali

ZENIT S. PIETROBURGO (4-4-2) - M. Kerzhakov; Sutormin, Prokhin, Rakitskiy, Douglas Santos; Kuzyaev, Barrios, Ozdoev, Driussi; Malcom, Azmoun. All. S. Semak. A disp.: Vasyutin (P), Lunev (P), Krugovoi, Lovren, Karavaev, Mostovoy, Zhirkov, Wendel, Erokhin, Dzyuba, Musaev, Shamkin.

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2) - Hitz; Schulz, Hummels, Piszczek; Passlack, Can, Witsel, Bellingham, Reus; Brandt, Hazard. All. L. Favre. A disp.: Bürki (P), Drljaca (P), Zagadou, Sancho, Moukoko, Reyna, Knauff, Raschl.

Arbitro: István Kovács (ROU)

Assistenti: Vasile Florin Marinescu (ROU), Ovidiu Artene (ROU)

Quarto uomo: Marius Avram (ROU)

VAR: Jochem Kamphuis (NED)

AVAR: Kevin Blom (NED)

19' - Hazard! Reazione immediata del Dortmund con il fantasista belga che costringe Kerzhakov al primo grande intervento del match.

16' - Gol dello Zenit con Driussi! Sutormin dopo l'uno due con Malcom, pesca in area l'ex River Plate che beffa Hitz grazie anche alla deviazione di Hummels.

12' - Ammonito Azmoun per un intervento in ritardo ai danni di Emre Can. Calcio di punizione in zona d'attacco per gli ospiti.

11' - Conclusione da fuori area di Brandt, Rakitskiy fa muro ed evita il peggio.

3' - Ritmo di gioco abbastanza sostenuto nei primi minuti, subito propositiva la squadra di casa con Azmoun.

1' - Partiti! È il Dortmund a giocare il primo pallone con Reus.

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, ecco le note dell'inno della Champions League: tutto pronto alla Gazprom Arena.

Amici ed amiche de Lalaziosiamonoi.it benvenuti alla diretta scritta di Zenit - Borussia Dortmund, gara valevole per l'ultima giornata del Gruppo F di Champions League. Alla Gazprom Arena di San Pietroburgo il Dortmund proverà a difendere il primato nel girone al cospetto di uno Zenit matematicamente ultimo ad un punto. Per farlo la squadra di Favre avrà bisogno dei tre punti, altrimenti dovrà sperare che la Lazio non batta il Bruges nel match dell'Olimpico.