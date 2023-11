Feyenoord, Hancko: "Lazio? Sono frustrato. Hanno grandi difensori..."

David Hancko è fortemente scosso dal ko maturato in trasferta contro la Lazio. Dopo l'insuccesso del Feyenoord, lo slovacco ai microfoni De Telegraaf ha espresso il suo rammarico in questo modo: "Sì davvero. Non fraintendetemi, sono estremamente deluso e frustrato perché abbiamo perso ancora a Roma. E spero che i nostri tifosi non si arrabbino per quello che dirò ora, ma se dovessi perdere, preferirei perdere così.

Abbiamo fatto di tutto, e anch'io personalmente, per battere la Lazio con un buon calcio. La preparazione è stata buona, abbiamo fatto tutto secondo la filosofia dell'allenatore fino all'ultimo minuto per segnare un gol. Tutto quello che dovevamo fare, lo abbiamo fatto e grazie a questo siamo stati più forti.

Abbiamo giocato così bene a Madrid contro l'Atletico per il nostro stile di gioco e lo abbiamo ripetuto a Roma. Posso arrabbiarmi molto, ma a volte il calcio non è affatto logico. Cosa penso che succederebbe se cominciassimo a giocare la palla lunga contro squadre come la Lazio o l'Atletico? Hanno dei grandi difensori centrali, ogni lancio lungo che abbiamo dato non ha fruttato nulla".