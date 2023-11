Feyenoord, Hancko: "Sono molto deluso. Provedel ha fatto una grande parata"

David Hancko è estremamente deluso dalla sconfitta del Feyenoord contro la Lazio di Maurizio Sarri. Queste le parole dello slovacco in una intervista rilasciata a RTV Rijnmond: "Molto deluso di non aver potuto vincere a Roma. Hanno tirato in porta solo un tiro e hanno segnato. Dopo dieci minuti penso che siamo entrati in partita e abbiamo avuto molto possesso palla, e la costruzione è stata buona. Ma a questo livello non è come in campionato dove creiamo sei, sette, otto occasioni e segniamo due, tre gol. Qui hai solo tre possibilità. E a questo livello più alto, se vuoi vincere, devi segnarli.

A volte è questione di fortuna, a volte l'occasione semplicemente non si presenta, come ha dimostrato Santi. Penso che sia stata una grande parata anche quella del portiere (Provedel, ndr). A questo livello si vede che i giocatori hanno più esperienza, sono più bravi. Ma penso che possiamo essere orgogliosi dei ragazzi e della squadra, come stiamo giocando, non è facile.

E non credo che molte squadre europee possano venire qui e dominare la partita tanto quanto abbiamo fatto noi. Ma ancora una volta contano i risultati e abbiamo perso. E questo non va bene per noi, per il gruppo, ma penso che sia ancora nelle nostre mani. Quindi faremo tutto il possibile per continuare".