Feyenoord, Hartman provoca la Lazio: "Noi più forti, loro famosi per..."

La Lazio vince per 1-0 contro il Feyenoord. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa il giocatore della squadra olandese Hartman: "Che delusione non serfiva perdere questa partita. Abbiamo giocato bene ma non fa nulla, un po' come l'Atletico Madrid, Slot ci ha detto serve difendere e non concedere gol in Champions. Non abbiamo creato grandi occasioni, potevamo fare meglio, non siamo riusciti a portare a casa il pareggio. Ci sono tre squadre vicine, si può ancora passare il turno. Ci hanno irritati un po', sono passati davanti lo spogliatoio a bussare alla porta. Non abbiamo sbagliato a non segnare, non ho rivisto il gol ma non possiamo perdere la palla in questo modo. Possiamo vincere 9 volte su 10. Non credo che questa Lazio sia top , dipende dai dettagli. Il mister non trovava le parole negli spogliatoi. Noi siamo più forti e in Italia sono famosi per difendere 1-0".