Feyenoord, Slot non ci sta: "Trasferta perfetta. I tifosi della Lazio..."

"Non è che abbiamo avuto un'occasione dopo l'altra, ma se analizzo la nostra partita e utilizzo i dati, abbiamo giocato una trasferta perfetta", ha detto Arne Slot ai microfoni di Voetbal International, dopo la sconfitta contro la Lazio in Champions League. ''Abbiamo avuto il controllo in una trasferta a livello di Champions League. Abbiamo concesso un tiro in porta e abbiamo avuto tante occasioni anche noi.

Ma a Roma ricevo sempre la stessa lezione. Non è questione di possesso palla o di costruzione migliore: è questione di gol. Non possiamo giocare così, quindi non abbiamo alcuna possibilità qui. Questo è il nostro stile e la nostra unica possibilità di successo. Non abbiamo avuto alcun controllo per i primi quindici minuti, ma poi abbiamo modificato leggermente la situazione e abbiamo iniziato a giocare con due controller.

Da quel momento in poi è stata la prima volta che ho sentito il pubblico di casa fischiare così forte durante una partita in trasferta in cui mi sedetti in panchina. L'avversario alla fine tira una palla in porta, mentre loro vogliono sempre avere la palla, vogliono esercitare molta pressione e vogliono avere l'iniziativa."