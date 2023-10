Feyenoord, Slot torna sulla litigata con Simeone: "Non ci siamo più parlati"

Fonte: Marca

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si prospetta una calda sfida quella tra Atletico Madrid e Feyenoord. Per Slot sarà occasione di rivedere Diego Simeone dopo il famoso diverbio avuto con il tecnico. A tal proposito, alla vigilia del match di Champions League, il tecnico degli olandesi è stato interpellato dalla stampa su quel diverbio. Queste le dichiarazioni di Slot: "Dopo non ci siamo più parlati perché non abbiamo più giocato. Capisco che per loro è come una finale e per me anche quell'amichevole è sembrata una finale. Lui non era d'accordo con un gol in fuorigioco, secondo lui, ma questo dimostra solo come vive le partite e come vuole che la sua squadra viva le partite. Non è stato poi così male. Non credo che sia un motivo per non comportarci bene l'uno con l'altro. è un compagno di squadra molto rispettato."