"Inzaghi a vita alla Lazio!": l'indizio social di Gaia Lucariello sul rinnovo - FT

LAZIO, RINNOVO INZAGHI - In casa Lazio tiene banco il rinnovo di Simone Inzaghi. Lotito e il tecnico si sono parlati, hanno introdotto il discorso, ma è chiaro che l'affondo per chiudere la questione ancora non c'è stato. Probabilmente arriverà dopo il mercato di gennaio, l'idea è quella di continuare insieme per un altro anno, fino al 2022. Un indizio però arriva dai social. La moglie del mister, Gaia Lucariello, ha risposto alle domande dei suoi follower e una di questa chiedeva se Simone sogna di rimanere a vita alla Lazio. "Certo!", la replica di Gaia. Secca, senza esitazioni né dubbi, confermando che la volontà dell'allenatore biancoceleste è quella di proseguire il cammino, meraviglioso sin qui, con la Lazio. Un altro tifoso ha scritto: "Se il tuo Simone non rinnova, mi lego ai cancelli di Formello", a testimonianza di come la piazza voglia la conferma del mister. Adesso manca solo la firma sul rinnovo.

